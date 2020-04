14 abr 2020

Toda la vida igual, en busca del vaquero perfecto. Y existe, sí. Que levante la mano quien tiene unos en el armario de los que no se va a desprender nunca. Esos que llevan años ahí, que te han acompañado en tus momentos más importantes, en tus viajes más locos y en tus aventuras con tus amigas. Tus vaqueros favoritos, los que no tienen sustituto. Hasta ahora. Porque Paula Ordovás ha encontrado los pantalones perfectos y los ha combinado de la forma más sencilla posible. ¿La fórmula? Es sencilla, con camiseta blanca y unos pendientes joya. Porque nos encantan los jeans rotos o de colores para ponérselos de vez en cuando, pero donde esté uno clásico que siente bien, que se quiten los demás.

Paula Ordovás ha descubierto unos vaqueros que sientan realemente bien y son de la firma japonesa Uniqlo.

El look es de 10, pero lo que más llama la atención es lo bien que le sientan esos vaqueros a Paula. Es evidente que hacen tipazo. De tiro alto, cintura estrecha para marcar la silueta, pero de corte ancho a partir de la cadera para una máxima comodidad, todo estos ingredientes han dado como resultado una pieza perfecta. Nos encanta hasta el tono de azul Y gracias a que la influencer lo ha etiqueta en sus fotos, sabemos que son de Uniqlo. ¿Sorprendida? Nosotras, no, tenemos claro que el gigante japonés es experto en básicos y no es la primera vez que vemos a Paula Ordovás presumir de tipazo con vaqueros de la firma.

El modelo que lleva es antiguo, pero para esta temporada hay uno prácticamente igual que puedes encontrar en la firma japonesa. Solo si te das prisa, se está agotando por días. Hay nada menos que once tallas (de la 22 a la 34, tallaje de vaqueros) diferentes y solo quedan en cuatro de ellas.

Los vaqueros de Uniqlo que lleva Paula Ordovás cuestan 39,90 y se están agotando en cuestión de días.

Es un vaquero curvado de pierna ancha, que cuesta 39,90 euros y está disponible en tres colores diferentes: blanco, azul clarito y azul oscuro (como el de la foto).

Si llegas a tiempo de hacerte con unos, puedes combinarlos como Paula, en un look glamuroso pero cómodo para estar en casa. Solo te hacen falta una camiseta blanca (ella la lleva de tirantes, pero puedes elegir cualquiera que tengas en el armario) y unos pendientes joya. Los suyos son en azul y de su propia firma, My peep toes shop.