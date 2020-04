23 abr 2020

Si te has cansado de intentar hacer pan, ya has puesto en práctica todos los tratamientos beauty caseros posibles y has entrenado lo suficiente para ser una experta en nuevos peinados, no sufras por las semanas de cuarentena que nos quedan, porque María G. De Jaime tiene la propuesta que nos faltaba para invertir nuestro tiempo libre. Porque si tienes aguja e hilo a mano, tienes el poder de dar una nueva vida a tus prendas favoritas y es más sencillo de lo que parece.

Tal y como hemos podido ver en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram, la influencer ha apostado por la customización para darle un toque diferente a su armario. Acompañada de Lucía Páramo, la influencer nos ha enseñado lo fácil que resulta cambiar todo tipo de prendas a partir de diferentes hilos.

“Vamos a necesitar aguja que sea gordita, porque para vaquero si no no entra, una más fina para las camisetas y demás, hilo de punto de cruz, que es más gordito y si no tenéis también se puede el hilo normal que tengáis por casa, lo que pasa es que hay que dar más pasadas. Y tijeras” explica Lucía Páramo en el vídeo.

Algunas de las prendas customizadas. pinit

Ella misma también nos ha mostrado las enormes posibilidades que tiene cada prenda, desde las trabillas de unos pantalones a “los bolsillos o las solapas de los cuellos” comentó mientras mostraba una bonita cazadora vaquera.

María mostrando la customización de una camiseta. pinit

Mientras María se dedicó a customizar una camiseta blanca en la que cosió unas flores en tonos primaverales. “La customización de prendas se puede hacer sobre cualquier tipo de prendas, prendas vaqueras, camisetas…” Y destacó que, por ejemplo, en el peto de su hijo Tommy había adornado los bordes de los bolsillos con diferentes colores, además de dibujar unas cruces en la parte superior de la prenda.

La cazadora customizada con un par de margaritas en las solapas. pinit

“Hacerlo en los vaqueros es una buena idea, porque podéis darles un toque de color y para verano queda monísimo” comentó antes de que Lucía mostrase uno de los cambios que más nos ha gustado. “En esta chaqueta que me encanta” comentó mientras mostraba una chaqueta vaquera como el color naranja es muy potente, simplemente le hemos puesto en la solapa dos margaritas (de color blanco) y queda fenomenal”. Y tal y como podemos ver nosotras mismas, la verdad es que tiene razón.

La línea de hilos que hace un efecto bolsillo. pinit

Por último otro de los trucos customizadores que compartieron fue una simple fila de hilo de diferentes colores en una camiseta blanca, “se crea un efecto bolsillo” muy simpático.

María posando con el resultado final en una camiseta y en los pantalones. pinit

Tal y como podemos ver al final del vídeo, los cambios que realizaron ambas en todas sus prendas son ideales y queremos ponerlos en práctica ya. Así que si no te quedan series por ver y tienes hilo y aguja por casa, gracias a María G. De Jaime ya tienes un nuevo plan con el que pasar tu tiempo libre. Y de paso, renovar tus estilismos. ¿Se puede pedir más?