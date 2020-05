4 may 2020

Te lo decimos sin rodeos: corre a hacerte con él porque esta es una de esas piezas a las que vas a sacar partido toda la vida. Los tops en tejido denim no aparecen demasiado en las colecciones de primavera y verano, posiblemente porque el tejido de algodón no es demasiado ligero ni se presta fácilmente a detalles y decoraciones. Sin embargo, quedan fantásticos como contrapunto de color y textura con prendas de vestir, desde una falda de gran vuelo a unos pantalones de pinzas, o en looks para el día a día, con unos vaqueros o unos shorts. Bershka ha tenido la genial idea de proponernos un top vaquero en formato corsé, un diseño súper favorecedor y seductor que podría firmar cualquier gran marca del pret à porter. Le vas a sacar un partido increíble en verano, pero el resto del año podrás llevarlo bajo una blazer sin problemas. Es una súper compra lo mires por donde lo mires.

La verdad es que nos gusta mucho la propuesta que hace Bershka y que combina el top con unos shorts con cintura paperbag, con el mismo denim desgastado y en color azul claro. Ahora todavía no podemos presumir de bronceado, pero en cuanto se nos pegue un poco el sol este es justo el tono de denim que más resalta la piel morena. Los pantalones cortos tiene un precio estupendo, 25,99 euros, pero el top con forma de corsé es aún más barato: 17,99 euros.





Estamos seguras de que este top va a durar mas bien poco en las perchas de Bershka, pero si cuando vayas a hacer tu compra te has quedado sin talla, no desesperes. Bershka suele reponer las prendas más exitosas, así que probablemente aún puedas introducir tu correo electrónico en la lista de espera. Te avisarán cuando vuelva a estar disponible. No lo dudes. Por una mínima inversión, te llevas unas posibilidades de estilo gigantes. ¡A por él!