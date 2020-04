20 abr 2020

Desde su paso por el realitu 'La isla de las tentaciones' la fama de Susana Molina no ha parado de subir como la espuma. Su ruptura con Gonzalo Montoya, sus problemas de salud, su situación económica y, por supuesto, sus looks en las redes sociales que no dejan de ganar likes. Looks que incluyen, casi siempre, alguna prenda low cost de las que nos gustan. ¿El último? Un top que combina con unos sencillos vaqueros pero que resulta así de espectacular. Y por muy poco dinero, porque lo hemos fichado en Zara y no pasa de los 26 euros. Eso sí, ya empieza a agotarse, si te gusta, ¡no te despistes!

Hemos decidido que la curentena se lleva mejor como hace Susana, con prendas que llamen la atención y que nos saquen del 'sota, caballo y rey' de las sudaderas y los jerséis oversize. Y su elección es perfecta para estos días porque además de ser así de pintona, también es asequible y muy cómoda. Un top de Zara con el cuerpo de punto en color negro y las mangas de organza con volumen en color hielo, que forman un escote cuadrado 100% favorecedor. Las puedes llevar subidas o convertir tu look en uno más sexy si las bajas hacia los hombros para formar un escote 'bardot'.

Top de Zara combinado, con el cuerpo de punto y las mangas abullonadas, como el que lleva Susana Molina (25,95 euros). pinit

La prenda, además, es de las más baratas de Zara: 25,95 euros. ¿Podemos ponerle alguna pega? Pues sí, que si no nos damos pirsa nos quedamos son ella porque ya se está empezando a agotar. De las tres tallas que había disponibles, S, M y L, la más grande ya está agotada ¡y sin posibilidad de apuntarse a la lista de espera1

El top combinado de Zara con mangas abullonadas ya se ha agotado en la talla L. pinit

Si quieres una prenda versátil que te puedes poner con vaqueros -como Susana Molina- o con lo que quieras por menos de 30 euros, no pierdas el tiempo y hazte con este maravilloso top de Zara. Nosotras ya lo tenemos en el carrito virtual.