12 may 2020

La noticia ha chocado un poco en el híper acelerado mundo de la tendencia, pero la verdad es que no hace más que confirmar algo que ya teníamos más que comprobado. Los looks 'off duty' de muchísimas estrellas de las pasarelas y la alfombra roja, modelos, actrices, cantantes y famosas de todo tipo, son infinitamente más 'casual', prácticos y hasta feos que los nuestros. Cierto es que no tienen que ir cada día a la oficina y que solo las que necesitan salir en las revistas para trabajar suelen 'producirse' por si hay fotos. Aún así existe una cierta brecha entre nuestra necesidad de renovar constantemente nuestros estilo de moda y la naturalidad con la que las más grandes estrellas se refugian en básicos clásicos cuya funcionalidad jamás pasará de moda. El caso de Renée Zellweger es asombroso: es cierto que desde 2003 la vemos llevando constantemente este bolso.

una de las múltiples fotos en las que Renée Zellweger lleva su bolso favorito.

Se trata de un diseño de Tod's de espíritu boho, con forma de media luna y la posibilidad de extender el fondo gracias a una cremallera, bautizado Pashmy. Fue un hit de ventas hace casi 20 años, cuando se lazó, hasta el punto de que vimos muchísimos clones baratos. Está confeccionado en nylon, con lo que además de súper respetuoso con la vida animal es ligerísimo. Perfecto para viajar o para las que necesitan llevar muchas cosas encima porque pasan todo el día fuera de casa. "Me lo regalaron en 2003 y desde entonces no he dejado de usarlo", ha contado Renée Zellweger. "No pesa nada y dentro cabe de todo. Es mágico. Llevo lo básico para pasar el día, pero también he llevado en él portáil, la botella de agua grande, una parka hasta los pies, guiones y hasta unas botas de nieve".

La versión actualizada del bolso de Tod's de Renée Zellweger es de Kipling.

Desafortunadamente, Tod's ya no produce bolsos en este material sintético, sino que se ha centrado en diseños de piel. Sin embargo, la demanda de este tipo de bolsos sigue siendo altísima, con lo que podemos encontar versiones actuales muy similares. Por ejemplo, en Kipling, con dos diseños que comparten el mismo espíritu práctico que tanto defiende Renée Zellweger. El modelo Gabbie (95 euros) también es ligero, lleva múltiles bolsillos y un interior espacioso.





Una versión algo más pequeña del bolso práctico que defiende Renée Zellweger.

Si prefieres una versión algo más pequeña (al final, si elegimos un bolso muy grande terminaremos cargando con más peso del que conviene a nuestra espalda), Kipling te propone otra bandolera bautizada Izellah (75 euros). Está confeccionada en un material ligero y repelente al agua, con la anterior, y puedes llevarla tranquilamente a la espalda porque la correa es comodísima.

Un bolso ligero de nylon de color verde militar y de Zara.

Para salir un poco del negro y acercarte algo más a la tendencia, Zara tiene en su nueva colección un bolso de color verde militar que posee la misma eternidad que el bolso Tod's de Renée Zellweger. Está confeccionado en el irrompible nylon y tiene un formato shopper súper espacioso, Lleva asas de mano y de hombro, va forrado y cierra mediante un fruncido. El precio es imbatible: 29,95 euros.