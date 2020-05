26 may 2020

Nos encanta descubrir complementos originales de los que usas para cambiar todo el sentido de un look (como hizo Nuria Roca con su look de 'El Hormiguero'). El collar de hombro que sacó H&M fue toda una sorpresa y ahora ha sido Zara quien ha querido hacerle la competencia con un choker muy especial. Y es que, el gigante de Inidtex además de sacar una colección de joyas que es una oda al mar, ha traído accesorios que parecen de firmas de lujo. Entre ellos se encuentra un collar tipo gargantilla con el que elevar el nivel de un look básico o arrasar en tu próximo evento.





Se trata de un choker ancho con aplicaciones de brillantes y flecos combinados largos que ocupan todo el cuello y parte del pecho. Un accesorio muy llamativo en color plateado que cuesta 39,95 euros y que forma parte de la edición especial de Zara. Es decir, una colección que lleva pocas existencias por la exclusividad de sus prendas y que promete agotarse en muy poco tiempo dada la originalidad de ellas. Y no es para menos, porque a pesar de que es un collar de bisutería parece una joya de lujo con la que cambiar tu estilismo por completo.

Y es que es un accesorio solo apto para las más atrevidas y que aunque es muy llamativo puedes usarlo en más de una ocasión y no solo para acompañar ese vestido negro comodín que llevarás en tu próximo evento. Añádelo a tu outfit básico de pantalones vaqueros, camiseta blanca y zapatillas y lúcelo en una noche de verano. Contrarresta su poder elegante con ropa del día a día y arriesga con este accesorio con el que estamos seguras de que vas triunfar.