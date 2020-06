9 jun 2020

Sin rodeos: este look nos entusiasma. No es para menos, pues permite concentrar una alta intensidad de tendencias si nos hemos lanzado a saquear las colecciones de verano, pero también reutilizar prendas que ya puedes tener en el armario para economizar en la cesta de la compra de moda. Es prácticamente imposible que, si eres una compradora habitual de moda, no tengas ya varias americanas en el ropero. Una negra o oscura seguro que forma parte de tu fondo de armario atemporal. Y seguro que guardas de otras temporadas alguna blazer más clara o de lino, que te acompañará fielmente en este entretiempo que aún requiere chaqueta. Esa es la prenda clave de este lookazo espectacular. Si has decidido renovarla en las inminentes rebajas, atenta: mejor que sea ligeramene oversize.

Este total look negro lo tiene todo: ciclistas, top bandeau y americana. pinit

La americana es una de nuestras prendas favoritas sobre todo porque su efecto favorecedor es absolutamente democrático: favorece a prácticamente todos los tipos de cuerpo, siempre que sepamos adaptar el diseño a las especificidades físicas. De hecho, si no tienes mucha altura o utilizas una talla amplia, cuanto más corta y ajustada la blazer, mejor. Para que este look funcione necesitamos que la americana sea, al menos, larga: la gracia del estilismo está el en contraste con el top bandeau, una de las piezas clave de la tendencia de verano. Y de las más baratas.





VER 11 FOTOS Once blazers perfectas para marcar tendencia en tus reuniones virtuales

El top bandeau es perfecto para actualizar cualquier traje que tengas en el armario. pinit

El top bandeau que estamos viendo ahora mismo en muchísimos looks del street style nos permite actualizar cualquier prenda que lo acompañe, incluso trajes de pantalón y chaqueta que hemos llevado en el otoño o el pasado verano. Sin embargo, el look más espectacular es el que incluye ciclistas o bermudas en vez de los clasicos pantalones sastre. Reúne el máximo estilo de moda y el espíritu controladamente sexy del top. Eso sí: este tipo de tops mejor llevarlos fuera de la oficina. Precaución.