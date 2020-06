9 jun 2020

Compartir en google plus

A pesar de que los vestidos, como este veraniego con escote muy favorecedor, son la prenda favorita de Cristina Pedroche y a la que más recurre en televisión, también nos gusta verla con prendas ponibles y para el día a día. Y es lo que ha ocurrido en una de las últimas fotos que la presentadora ha compartido en su perfil de Instagram. Una imagen en la que aparece con un vaquero de esos que se convierten fácilmente en tu favorito por su comodidad. Un pantalón que hace la competencia a este de Bershka que llevó Marta Hazas y a los de Tamara Falcó.





VER 20 FOTOS 20 formas de llevar vaqueros que hemos fichado en el street style

Cristina Pedroche compartió con sus seguidores un look que no podía representar mejor el lunes. Con una divertida camiseta con un mensaje que decía "Hasta el coño" de Slowcrazy, la colaboradora dio la bienvenida a la semana dejando claro que este día no es de sus favoritos. Una prenda que gustó mucho a sus 'followers' y que combinó con uno de los pantalones vaqueros que más éxito han tenido de Zara. Y que para nuestra alegría están rebajados... ¡Y mucho!

Se trata de unos jeans de corte baggy, uno de los diseños más cómodos de la temporada que se hicieron tendencia al sustituir a los slouchy y que se han convertido en todo un acierto. En concreto es el modelo Z1975 en azul medio que tiene como elemento a destacar el cierre con botones visible y una cuerda como cinturón. Un modelo muy original que costaba 25,95 euros y ahora puedes encontrarlos en la sección de Special Prices del gigante de Inditex por 12,99 euros.

¿Y lo mejor? Es que se los puedes copiar fácilmente ya que está disponible en todas las tallas. Todavía. De la 32 a la 44, aunque después de que Cristina haya demostrado lo bien que sientan y lo perfectos que son para llevar en el día a día se van a agotar en muy poco tiempo. ¡Los queremos!