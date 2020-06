10 jun 2020

A pesar de que tiene un armario infinito repleto de piezas de lujo carísimas, Chiara Ferragni ha demostrado más de una vez que también compra en Zara. La influencer de las influencers arrasaba hace unos días con el top de punto más viral de la temporada y ahora ha vuelto a caer rendida a una de las prendas que más éxito está teniendo en la actualidad. Una minifalda de flores de los Special Prices que además de ser súper tendencia, ha confirmado que sienta de maravilla.

Chiara acostumbra a compartir con sus seguidores los looks que lleva casi a diario. Entre marcas poco aptas para el resto de mortales, estampados llamativos y color, mucho color, también encontramos prendas low cost. Es el caso de uno de los últimos estilismos que ha llevado y que por supuesto, también ha fotografiado. Un look protagonizado por una minifalda de flores que en seguida hemos fichado y que sí, es de Zara.

Se trata de una falda mini de corte ajustado y tiro alto en un rosa llamativo y que tiene un estampado de flores . Fabricada en un tejido drapeado, tiene un volante en un lateral y en el bajo de la prenda. ¿Lo mejor? es su precio. Antes costaba 25,95 euros y ahora la puedes comparar por 12,99 euros. Sin embargo, lo peor es que está casi agotada y solo se encuentra disponible en la web del gigante de Inditex en la talla XS y L.

Si tienes suerte de vestir una de esas tallas, no dudes en hacerte con ella por que su precio y su diseño lo merecen. Chira optó por llevarla en un look casual al combinarla con una camiseta de manga corta negra con letras de colores, aunque es ideal para un look de noche con una blusa blanca y sandalias de tacón. ¡La queremos!