19 jun 2020

Si hay algo que se le da muy bien a Tamara Falcó son los looks de invitada. El estilismo que llevó en los Goya o este mono súper ponible lo confirman. Incluso ayer demostraba que no hace falta gastar mucho dinero para conseguir un look de invitada perfecto con un conjunto de Stradivarius ideal. Pero ha sido ahora cuando ha conseguido enloquecer a sus seguidores gracias a un vestido impresionante que ya acumula miles y miles de likes.





Tamara Falcó se mostró feliz en su perfil de Instagram por la vuelta al trabajo protagonizada por actos promocionales. Uno de ellos ha sido preparar algo interesante con Sisley Paris, firma de la que es imagen y embajadora. Para ello, la ganadora de 'MasterChef Celebrity' tuvo que sacar sus mejores galas y lucir un look de invitada de esos que tanto nos gustan. En estilismo digno de alfombra roja protagonizado por un vestido que demuestra que se puede ir sexy y elegante a la vez.

La marquesa de Griñón publicó una imagen en la que aparece con un vestido largo en color rosa y de tejido plisado que firma Elisabetta Franchi. Un diseño sin mangas que tiene un escote en pico muy pronunciado y va ceñido a la cintura con un fajín fino. Tamara dio todo el protagonismo al vestido al combinarlo unicaente con un collar dorado, un make-up natural y su elena corta lisa. La foto, recién publicada, acumula ya más likes que el resto de publicaciones y no nos extraña porque está guapísima.