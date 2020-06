23 jun 2020

Puede que no vayamos a verla prodigarse tanto en actos sociales como nos tenía acostumbrados, especialmente ahora que ella y su marido el príncipe Harry han decidido posponer el lanzamiento de su fundación benéfica, pero seguro que en las próximas ocasiones que Meghan Markle haga acto de presencia estaremos tan atentos a su ropa como a sus pies ya que es muy probable que de nuevo luzca el que ya se ha convertido en su modelo de zapatos favorito.

Harry y Meghan durante un acto oficial en Londres en julio de 2018. pinit

Y es que hacía tiempo que las noticias en torno a Markle poco tenían que ver con sus influencia estética. Lejos de foco mediático tras el polémico Megxit, la inesperada decisión que el matrimonio tomó de retirarse de sus deberes reales como miembros de la familia real británica para pasar a vivir entre América del Norte y Reino Unido, y ser independientes financieramente, y dos años después de su boda, volvemos a entrar en su armario para descubrir la fijación que ha desarrollado con los zapatos de Manolo Blahnik, en especial el modelo BB. Ni nosotros ni la propia marca somos capaces de establecer una cifra exacta de cuántas veces los ha llevado durante los últimos años pero hay documentación gráfica suficiente para afirmar que han sido más de dos docenas.

Los duques de Sussex a su llegada a la entrega de premios Endeavour Fund Awards en Londres en marzo de 2020 pinit

Lanzado en 2009, el zapato BB, bautizado así por el diseñador español en honor a una de sus actrices más admiradas, Brigitte Bardot, ha vendido más de 5.000 pares en todo el mundo y es una de sus piezas insignia. A Meghan la han acompañado sin ir más lejos a algunos de los actos más importantes de su vida como duquesa y además los ha combinado en todo tipo de tonos. Los lucío por ejemplo en beis junto con un vestido blanco camisero para su primera aparición tras dar a luz y posar en el castillo de Windsor con su marido y su hijo recién nacido, Archie.

Los duques de Sussex durante la presentación en público de su primer hijo, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, el 8 de mayo de 2019. pinit

Con ellos ha sido capaz de asistir a todo tipo de eventos, desde los que requerían una etiqueta más elegante, como entregas de premios o viajes oficiales al extranjero, hasta actos más desenfadados en los que la hemos visto combinarlos con pantalones y camisas blancas.

Meghan Markle con pantalones de vestir, camisa blanca y la versión en ante marrón de los BB de Manolo Blahnik, en Londres en septiembre de 2019. pinit

Tan efectivo es el resultado de este modelo que Meghan no ha sido la única royal que ha optado por llevarlo. Sin ir más lejos, a su cuñada, Kate Middleton también la hemos visto con ellos. Probablemente el único vínculo estético que las cuñadas tengan en común.

Kate Middleton durante una recepción en la fábrica de cerveza Guiness en Dublín en marzo de 2020. pinit

Más allá de las fronteras británicas, el zapato de Manolo Blahnik ha llegado hasta nuestro país, y hemos podido verlo a los pies de su majestad la reina Letizia, que los utilizó para asistir al concierto previo a los premios Princesa de Asturias el año pasado, combinándolos con un look de The 2nd Skin Co compuesto por unos pantalones negros y un top rosa empolvado de plumas.

La reina Letizia, vestida de The 2nd Skin Co con los zapatos BB de Manolo Blahnik en negro. pinit

Temporada tras temporada, el zapato BB se ha reinventado y nunca ha abandonado el catálogo del diseñador canario que esta temporada lo ha declinado en una versión más pop cubriéndolo de lunares multicolores. Sin duda un clásico que aguanta lo que le echen y que ya tiene un hueco en nuestro corazón (y en el armario de las famosas).