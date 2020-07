2 jul 2020

Nuria Roca ha querido despedir la temporada de 'El Hormiguero' por todo lo alto y con uno de sus mejores looks. Es cierto que la presentadora nunca defrauda y siempre sorprende con las prendas que saca en televisión. La blusa estampada, el top de Mango de menos de 6 euros o las originales sandalias de Zara lo demuestran. Sin embargo, esta vez Nuria ha querido sacar su faceta más sexy con un truco ideal para llevar un traje estampado y sí, se lo vamos a copiar.

¿Quién dijo que no se puede ir sexy a los 40? Nuria Roca ha demsotrado que la edad es un número y que sacarte el mejor partido es una cuestión de actitud y lo ha hecho con un look con el que además de sacar tu faceta más sensual, puedes ir cómoda y con mucho estilo. ¿Y cómo lo ha conseguido? Muy fácil, la presentadora ha apostado por un traje estampado de chaqueta larga y pantalón de pernera ancha con un top cropped. Sí, si eres de las que se negaba a ir luciendo tripa y lo de los tops cortos no eran lo tuyo, espera a ver como lo ha hecho Nuria.

Y es que la escritora escogió unos pantalones de tiro muy alto lo que permitía tapar practicamente toda la tripa dejando unicamente al descubierto la zona de debajo del pecho, cubierta por un top bandeau negro. De esta forma conseguía ese efecto sexy sin enseñar demasiado gracias también a que el llamativo estampado del conjunto se llevaba todo el protagonismo. Además, Nuria consiguió un estilismo muy cómodo al añadir esta vez unas sneakers blancas, una opción más para el día a día que tú puedes modiciar añadiendo unas sandalis de tacón para trunfar en una noche de verano. ¡Nos encanta!