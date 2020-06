18 jun 2020

Lucía Rivera está soltera y sin compromiso. La actriz presentaba ayer la nueva colección de una firma de bolsos en Madrid y atendía a los medios. Sin problema alguno, reconocía que a Marc Márquez, con quien estuvo saliendo un año y rompía poco antes de que la pandemia nos enclaustrara, le tiene un enorme cariño y le desea lo mejor.

También aprovechaba la coyuntura para, en unas declaraciones concedidas a 'LOC', desmentir que los rumores de un romance con Álex Sánchez de Mora: "No, no hay nada entre nosotros. Somos amigos y ya está. Aunque no puedo hablar mucho sobre ese tema. Porque, al final, cuando hay dos personas involucradas no se puede hablar. Pero somos amigos, hay colegueo".

Hasta ahí, una respuesta normal para zanjar las informaciones y cortar de raiz los titulares que ha tenido que leer estas semanas. Pero la modelo invitaba a hacer una reflexión mayor. Una que viene muy al caso en medio de la oleada de fobias a la que hemos asistido en los últimos tiempos y que ponen de manifiesto que, eso de que la crisis sanitaria nos iba a hacer mejores, se puede poner en tela de juicio.

"Lo que no entiendo es por qué nunca me emparejáis con mujeres y siempre me emparejáis con hombres. Los mismos comentarios que tengo con mujeres son los mismos comentarios que tengo con hombres, ¿por qué dais por hecho mi sexualidad siempre?", ponía la cuestión sobre la mesa, invitando a la prensa a la apertura de la mente en este terreno.

Yo estoy abierta siempre a todas las posibilidades"

"Yo estoy abierta siempre a todas las posibilidades, ¿por qué no? Hay que ser abiertos. Es que me da muchísima rabia que se dé por hecho la sexualidad de una mujer siempre. ¿Os dais cuenta que es un poco un micromachismo? Lo veo feo", sentenciaba, haciendo ver que, igual que pasea con hombres y se da por sentada una relación, también lo hace con mujeres y a nadie le da por pensar en romance.