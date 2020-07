11 jul 2020

Chenoa se encuentra disfrutando de unos días en Mallorca, lugar donde tendría que haberse celebrado en junio su boda con Miguel Sánchez Encinas, sin embargo, la pandemia le puso un alto a los planes de la pareja. Ahora, la cantante se encuentra en su tierra junto al médico y la hija de él, disfrutando de unos días de descanso y sol en una luna de miel alternativa.

Y no ha dudado en lucir nueva figura. En abril, antes de la pandemia, la cantante enseñaba en Instagram sus nuevos abdominales gracias al deporte, suponemos que en plena preparación pre boda. Y aunque esta ya no se vaya a celebrar, parece que Chenoa no ha abandonado los buenos hábitos y no duda el lucir figura con sus elecciones estilísticas.

La cantante eligió para una día tranquilo una falda en color teja plisada, unas sandalias planas en cuero marrón, un gorro para protegerse del sol, una mascarilla estampada de aire africano y un top de escote halter negro con la espalda al aire, prueba de que no tiene tapujos a la hora de lucir su figura.