13 jul 2020

Por si no te habías dado cuenta, nos encanta el estilo lleno de color y siempre cómodo que defiende Nuria Roca. Es nuestra musa de estilo no solo por su impecables y divertidos trajes de chaqueta, sino también por los looks que está luciendo durante sus vacaciones en el mar. Aún no hemos visto mucho, pero ya podemos decir que nos apuntamos a todas sus elecciones de estilo: blusas amplias sobre el bañador, vestidos sueltos con sombreros de fibras naturales, este maravilloso caftán... Le tomamos la palabra precisamente sobre los caftanes porque entramos ya en sus últimos días de esplendor en versión barata: las compradoras nos vamos a lanzar sobre ellos en estas dos semanas y no volverán a reponerse por ser diseños cien por cien playeros. Comprar el nuestro es ahora o nunca.

La versión azul del caftán que lleva Nuria Roca. pinit

Si te has encaprichado por el caftán que lleva Nuria Roca, tenemos una mala noticia y una buena noticia. La mala es que está agotadísimo y la buena, que aún quedan unidades de una versión en azul cielo que nos gusta tanto o quizá mas. Se trata de un diseño de Babbaki, la firma de dos españolas que apuestan por textiles creados en India de manera artesanal para prácticamente toda su colección. Este caftán con mangas globo que puedes utilizar perfectamente de vestido y en ciudad tiene un precio asumible, pero no low cost: 135 euros.





VER 12 FOTOS Las rebajas de H&M tienen todo lo que necesitas para que vayas perfecta a la playa este verano

Caftán a rayas blancas y azules, de H&M. pinit

Por suerte, aún quedan algunos caftanes bastante bonitos en H&M, la tienda del low cost que ha apostado de manera mas decidida por este diseño cómodo y versátil. Para seguir con el azul, un color que nos encanta para la playa, hemos seleccionado este caftán a rayas y con cuello elevado, porque además tiene un precio espectacular: 24,99 euros. Lo tienes también en negro si te gusta contrastar el bronceado con este color y en tallas grandes (hasta la 54).

Vestido suelto con mangas globo de Zara, perfecto para la playa. pinit

En Zara no incluyen en la colección de verano caftanes propiamente dichos, pero sus vestidos de silueta suelta y mangas globo son una opción perfecta para llevar en la playa, el chiringuito y, en general, duranten las vacaciones. Uno de los que más nos gustan tiene un color verde esmeralda espectacular y un tono satinado perfecto hasta para salir a cenar. El tejido está ligeramente arrugado, con lo que suma aún más personalidad. Lo tienes todavía en todas las tallas por 39,95 euros. Hasta la XXL.