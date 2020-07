10 jul 2020

Las lecciones de estilo que Nuria Roca da en Instagram ya no nos pillan por sorpresa. La presentadora ha hecho de su perfil un escaparate de prendas con looks como este con el que demuestra que se puede ir sexy y elegante a los 40 y productos de belleza como los labiales de verano que todas quieren copiar. Sin embargo no solo son sus estilismos de televisión los que más éxito tienen, los outfits del día a día también gustan mucho... ¡Hasta el conjunto deportivo que llevó para correr! Ahora ha vuelto a triunfar con un look playero ideal.

La presentadora ha arrancado ya sus vacaciones de verano después de que El Hormiguero, programa con el que colabora habitualmente, finalizara su temporada. Nuria ha viajado a Menorca junto a su familia, donde a demás de disfrutar de su playas paradisíacas, ha presumido de estilazo en la playa. Compartió una imagen en la que se puede ver a la escritora con un vestido túnica semitransparente ideal.

Un diseño de Mi&Co, firma diseñada y fabricada en Barcelona, en tonos salmón y azul, de manga larga y un efecto ti-dye que es una de las tendencias de la temporada. La prenda está rebajada a 104 euros y al parecer ha tenido mucho éxito porque ya está agotada en la web de la marca.

Además, Nuria hizo de su look uno de esos que no pasan desapercibidos y que demuestran que siempre va a la última gracias a los complementos. Añadió un sombrero, el complemento del verano junto al pañuelo; un bolso tipo capazo, el imprescindible playero del verano; y unas sandalias mule en tonos beige que esta temporada siguen llevándose. Tú también quieres copiárselo, ¿verdad?