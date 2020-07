29 jul 2020

Últimamente, estamos muy pendientes de los estilismos que Sara Escudero (Collage Vintage) sube a su perfil de Instagram. ¿Por qué? Son veraniegos, frescos, los puedes encontrar en todas las tallas -como este de camiseta blanca y falda vaquera- y están a la última, como su truco para llevar la falda larga este verano. También porque incluyen prendas low cost de nuestras marcas habituales que le podemos copiar sin remordimientos, como este último look con pantalón de Zara de cuadros vichy en verde y blanco, que combina con accesorios amarillos, que nos ha enamorado a primera vista.

Una prenda que, además de ser tendencia, alarga las piernas y hace más delgada, gracias a su corte pitillo y una cinturilla reforzada que marca la silueta en la zona que la tiene que marcar.

Son de la nueva colección de Zara, cuestan 25,95 euros, y en un principio había tallas desde la XS hasta la XL, pero ya solo quedan las dos más pequeñas. No nos extraña nada, son los pantalones del verano, tanto por estampado - el vichy se lleva a más no poder- como por la forma: con corte pitillo pero cinturilla de pantalones de vestir, la combinación perfecta para afinar la silueta. Sara Escudero los combina, además, de forma magistral con un crop top blanco. Si no te atreves, elige la versión camiseta, pero siempre para que llegue justo a la altura del pantalón y no la tengas que meter por dentro, pierde la gracia. Los accesorios amarillos le dan el toque final perfecto, pero también puedes probar con rojos y naranjas, que con el verde contrastan perfectamente.

Estos son los pantalones de la nueva colección de Zara que lleva Collage Vintage. Cuestan 25,95 euros pero ya están agotados en casi todas las tallas. pinit

Lo malo de estas prendas estrella del momento es que no existe la posibilidad de apuntarse a la lista de espera así que tendremos que esperar a que repongan stock o bien tener suerte y encontrar nuestra talla en tienda. ¡Quién sabe!