3 ago 2020

A punto de llegar las ansiadas vacaciones en la playa (si aún no te has ido), lo último que necesitas es estresarte por qué meter en la maleta para pasar unos días cómoda, a la última y luciendo tipazo. Olvida aquello de "no se puede tener todo" porque esta vez sí lo vas a tener. Y todo gracias a los últimos looks de Vicky Martín Berrocal en Instagram a los que nos hemos vuelto unas adictas confesas (de su vestido de Zara para tallas grandes a su bañador favorito para estilizar y adelgazar la figura). Esto es lo que tienes que incluir en el equipaje para que no te falte de nada. ¡Toma nota!

Caftán estampado

El último outfit de Vicky en Instagram nos ha dado la mejor idea: el caftán es la prenda estrella para viajar a la playa porque es ancha, fluida, fresquita, cómoda, fácil de combinar y con la posibilidad de lucir tipazo gracias a sus transparencias y sus escotes ligeros y sutiles. La diseñadora ha optado por uno maxi con estampado de leopardo que para nuestras ganas, se trata de una pieza que ella misma creó en su taller y que no está a la venta. Pero la inspiración sigue intacta.

Pantalones blancos

Otro de los best seller para este verano y con el que no vas a fallar , es el pantalón blanco. La madre de la influencer Alba Díaz, se pone sin parar unos de las rebajas de Zara que están agotados pero que puedes encontrar en otras tiendas si los buscas con el mismo corte culotte y con el bajo deshilachado. Para combinarlos, la diseñadora ha elegido una camisa azul pastel, unas sandalias doradas y un bolso de mano efecto arrugado.

Vestido camisero

Son pura tendencia, perfecto para llevar de la mañana a la noche, versátiles, sofisticados y muy pero que muy cómodos. Aptos para las ocasiones más especiales pero también para salir a dar un paseo por la playa con chanclas y bolso XXL como Vicky Martín Berrocal.

Bañador negro

Si quieres presumir de curvas y estilizar al máximo la silueta, haz como Vicky e incluye un traje de baño negro como este con escote a pico infinito. No sabemos que tendrá este tono que convence a todas...

Sombrero playero

Es el completo favorito de las famosas para ir a la playa porque no solo sienta de maravilla y eleva cualquier look a otro nivel, si no que cumple con la función protectora a la perfección. No dudes en incluir un sombrero en tu maleta este verano.

Chanclas de dedo

Por último, pero no por ello menos importante, opta por unas chanclas de dedo si tus vacaciones van a ser playa, playa y más playa. Son cómodas y combinan perfectamente con cualquier otra prenda para el día o para la noche. Vicky Martín Berrocal no se ha quitado las suyas de la firma Havaianas en todas sus vacaciones y nos encanta el resultado.