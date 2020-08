5 ago 2020

Son la pareja del verano. Enrique Ponce y Ana Soria están en el candelero y cada paso que dan en su relación es digno de miles de comentarios. Y no dejan de sorprendernos porque, aunque aseguran que llevan mucho tiempo juntos, ayer conocíamos la noticia bomba de la semana: parece ser que Enrique intentó salvar su matrimonio con Paloma Cuevas durante la cuarentena. Pero como este culebrón parece que no tiene fin, nosotras vamos a lo que nos interesa y es el nuevo fenómeno Ana Soria como influencer. Ella está estudiando derecho pero a juzgar por las fotos que sube a Instagram, no le importaría nada darse a conocer en el mundo de la moda y las redes sociales. Y lo está consiguiendo, demostraciones de amor en público aparte, Ana nos empieza a gustar como referente de estilo. Sobre todo porque lleva las marcas que más nos gustan. El último look que nos ha llamado la atención ha sido el vestido con el que ha ido a la plaza de toros de Plasencia a ver torear a Enrique. Un modelo de crochet de Zara que ya hemos fichado y que ya es nuestro favorito para este evrano. Ojo, se está agotando. ¿Tanto efecto tiene Ana Soria?

Ana Soria acudía ala plaza de toros de Plasencia a ver torear a su novio, Enrique Ponce, y lo hacía con un vestido de crochet ajustado de la nueva colección de Zara. pinit

El vestido es un modelo de la nueva colección de Zara. Es largo hasta el tobillo, de tirante ancho y hecho de crochet en un tono tostado con detalles de flores de ganchillo intercaladas. Tiene un forro del mimso tono y tiene una forma recta que deja ver a la perfección la esbelta figura de la almeriense. Un vestido que cuesta 39,95 euros y que ya está empezando a agotarse. Habíaa en S, M y L, pero la más grande está ya agotada y no tiene lista de espera.

El vestido de Ana Soria es de Zara, de crochet en tono tostado y cuesta 39,95 euros. La talla L ya está agotada pero aún está disponible en M y S. pinit

Un modelo que igual sirve para un día de playa que para una noche de verano y que Ana ha combinado a la perfección con unas sencillas sandalias blancas que resaltaban sus piernas bronceadas. ¿Será nuestro próximo referente de estilo? ¿Agotará todo lo que se ponga? Solo el tiempo lo dirá.