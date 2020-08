26 ago 2020

Si ya te ha dado tiempo a ponerte al día con las tendencias de otoño habrás advertido lo obvio: el cuello bobo se ha conviertido en la decoración más significativa de la temporada. Lo vas a ver en blusas, camisas y vestidos en todos los formatos y tamaños, añadiendo ese toque señorial que tanto nos va a ayudar a sumar una capa más de estilo a cualquier look. La verdad es que nos entusiasma este cuello: lo mismo funciona como el toque definitivo a cualquier look 'lady' que eleva unos sencillos vaqueros a la categoría premium. Aún no hemos visto ningún look con joggers de la nueva colección y cuello bobo, pero estamos atentísimas al street style: seguro que alguna influencer genia logra mezclarlos.

Camisa de cuello bobo extra grande y con adorno de encaje de Sfera. pinit

Ahora mismo tienes múltiples diseños de blusas, vestidos y camisas con cuello bobo y hay algunos muy prácticos, como el cuello desmontable que ya es un best seller en Stradivarius. Sin embargo, te proponemos una alternativa menos versátil pero mucho más espectacular: esta blusa de Sfera que tiene el cuello bobo más bonito y llamativo que hemos visto en el low cost Es tan fascinador, que te lo pongas con lo que te lo pongas va a convertir tu look en una fantasía.

La blusa con cuello bobo de Sfera queda fantástica con cualquier prenda efecto piel. pinit

El look es impecable: esta blusa va perfecta con cualquier prenda efecto piel o en el mix blanco y negro de rigor, y también como prenda de contraste en looks con vaqueros. Le vas a sacar tanto partido, que apostamos a que se convertirá en el top que más uses de aquí a final de año. Es tan rentable, que no nos preocupa nada de nada el precio que le ha puesto Sfera: 25,99 euros. Lo vale.