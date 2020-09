22 sep 2020

Estrenando cambio de look con melena midi y estrenando looks ideales como este con una blusa de Zara anudada ideal. Así es como Laura Matamoros ha dado por finalizado el verano y ha dado la bienvenida al otoño. Una época en la que comienza ya el frío y para la que son imprescindibles unas botas. Ya ha quedado más que claro que este año se llevan las de estilo motero, por lo que Laura no ha podido resistirse a hacerse con unas. Sin embargo, ella ha encontrado en Zara una versión muy original por si te gusta marcar la diferencia con tus looks.





Estas temperaturas más bajas son perfectas para usar por última vez tus vestidos y faldas de verano con botas y chaqueta -como estas blazers-. Sin duda ese es el look del entretiempo y Laura Matamoros lo sabe, por ello ha aprovechado para lucir un conjunto ideal con unas botas de lo más originales. Y es que, la influencer se ha querido unir a esta tendencia de botas de punta redonda y suela track plana con un modelo engomado de Zara.

Sí, has leído bien. Se trata de un modelo de caña alta en color verde caqui que cuesta 45.95 euros y que aunque parece difícil de combinar, Laura ha demostrado que sienta de maravilla. Ella las ha llevado con un conjunto de falta y blusa de manga corta de estampado de cebra de Name the brand, la firma de María Pombo. Un look muy sofisticado y con el que presumir de estilo gracias al estampado de moda y esas botas que siguen la tendencia motera, pero que son muy diferentes a lo que ya hemos visto. ¡Bravo!