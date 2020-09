29 sep 2020

Ha quedado más que claro, los pantalones que van a reinar este otoño son los llamados flare. Y no lo decimos nosotras, si no las firmas, que han incluido un sinfín de modelos de este estilo; y las celebs, que no han dudado en unirse a esta tendencia. Ejemplo de ello ha sido Isabel Preysler que ha confirmado que su efecto estilizador es apto para cualquier edad. De hecho, tanto es así, que Aitana también ha querido probarlos con un look mucho más causal pero igual de favorecedor. ¡Apunta!

La cantante de 21 años es imagen de Yves Saint Laurent Beauty, por lo que acostumbra a publicar en sus redes fotografías que forman parte de la promoción de algunos de los productos de la firma como la base de maquillaje que comparte con Ester Expósito. En la última actualización que ha hecho de su perfil de Instagram, Aitana aparece en unas imágenes luciendo unos pantalones vaqueros oscuros de talle alto y con el bajo acampanado de DSQUARED2 que ha combinado con una camiseta de manga corta en color rosa de Saint Laurent.

Un outfit que es obra del estilista Víctor Blanco y que es tan sencillo como favorecedor. Y es que este tipo de pantalones que suelen ir con el bajo al ras del suelo consiguen un efecto visual que alarga las piernas. Una característica que, sumada al talle alto del jean, hace que sea uno de los modelos de pantalones vaqueros que mejor sientan. Aitana optó por este modelo oscuro al que dio vida con una llamativa camiseta, sin embargo, son unos pantalones muy combinables que puedes llevar con unas sneakers y un jersey, pero que también puedes lucir con taconazo.