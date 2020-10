5 oct 2020

Aunque parece que este otoño, los pantalones pitillos van a seguir siendo protagonistas de muchos looks de este otoño, no son estos el modelo más favorecedor de la temporada. Y es que hace ya unas cuantas temporadas que este tipo de pantalones quedó desterrado siendo sustituido por modelos más relajados y con cortes más rectos como el flare -Aitana ha confirmado con este look que quedan de maravillla- y el ya famosísimo mom fit. Un diseño que ahora llega con un estilo slim más ajustado y que se ha convertido en el que mejor sienta. Stradivarius no ha dudado en unirse a él y lo ha hecho con un modelo bordado de lo más original y que añadimos a nuestra wishlist de la firma junto al traje de tweed que parece de lujo.

Las novedades de Stradivarius viene cargas de prendas llamativas y estampadas para el otoño apostando por los cuadros, el rojo y prendas de punto como los jerseys block. Una tendencia que tampoco se ha quedado atrás en los vaqueros, que además de sacar a la venta modelos clásicos, también han apostado por otros diseños más originales. Hablamos de unos jeans en color negro desgastado que están bordados al completo con unas pequeñas flores rojas que le dan un toque sofisticado y especial.

Pero lo mejor es que este bordado va en el diseño de vaqueros que mejor sientan: el mom slim. Un diseño caracterizado por el talle alto y la pernera recta, pero algo más estrecha que los clásicos de los años 90, que estilizan y sientan muy bien a cualquier tipo de silueta. El corte hasta la cintura hace que esta se vea más definida, marcando así las curvas y que las perneras no sean tan anchas hacen que se vean más finas y estilizadas. ¿Lo mejor? Que solo cuestan 29,99 euros y con ellos puedes hacer que tus looks se vean mucho más sofisticados. ¡Los queremos!