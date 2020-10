6 oct 2020

Nagore Robles no duda nunca en unirse a las últimas tendencias y siempre consigue looks televisivos muy, pero que muy actuales, con prendas muy originales, pero siempre low cost. La colaboradora demuestra a diario que es posible ir perfecta sin gastar mucho con estilismos que tienen a Zara casi siempre como protagonismo. Sus dos faldas midi de lentejuelas y animal print o la original blazer que está a punto de agotarse son algunos de los ejemplos. Ahora ha querido unirse a las arrasadoras prendas de estilo oriental que hay en Zara con el vestido más bonito de todos.

Video: Los 10 mejores looks de Nagore Robles (vistos en su Instagram)

La presentadora continúa como asesora del amor en 'Mujeres y hombres y viceversa', sin embargo, ahora ha aumentado sus apariciones en televisión ya que también participa en los debates del programa del momento 'La isla de las tentaciones'. Para la última emisión de este exitoso reality, Nagore escogió un vestido de Zara de estilo oriental que vas a querer copiarle en cuanto lo veas. Se trata de un modelo mini de manga corta en color negro y tejido satinado con un estampado oriental en tonos neutros. Un modelo que lleva el característico cierre con alamares de esta cultura en negro y el cuello subido.

Ideal, ¿verdad? Pues cuesta 39,95 euros y está disponible desde la talla XS a la XXL, aunque esta última ya está agotada. Y no nos extraña, porque es una prenda de lo más original, pero a la que también puedes sacarle mucho partido. Y es que puedes hacer como Nagore y llevarla en un look más arreglado combinándola con unas sandalias negras de tacón, pero también es apta para llevarla con sneakers o zapato bajo y conseguir un outfit más cómodo. Además, si le añades unas medias negras y una cazadora o blazer, podrás usarlo también cuando el frío apriete.

Ya avisamos hace unos días que estas prendas de estilo oriental iban a arrasar y parece que no nos hemos equivocado. Nagore no ha podido resistirse a ellas y te recomendamos que no te lo pienses mucho si no te quieres quedar sin la tuya. ¡Van a volar!