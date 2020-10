8 oct 2020

El terciopelo es el tejido más elegante que se puede llevar durante los meses de frío. Y ya podemos dar inaugurada la temporada porque ayer mismo veíamos a Tamara Falcó con un kimono en este tejido, que conbinaba con unos pantalones de efecto piel. Porque aunque no lo parezca, es un tejido que se puede mezclar con todo si hace falta. No siempre, el terciopelo se lleva muy bien en una blazer, una capa o un minivestido negro, que puedes combinar de forma más casual para el día. Pero lo que nosotras buscamos ahora mismo son dos looks para brillar y quién sabe, reservarlos ya para Navidad o llevarlos como look de invitada de boda de otoño. Y los hemos encontrado en Zara. Terciopelo en versión mono o en versión vestido largo. Y hasta la tala XXL. ¿Con cuál te quedas? Nosotras no hemos podido elegir; ya tenemos los dos en el carrito.

Mono de terciopelo con escote de pico, de Zara. pinit

Lo primero que te queremos enseñar es este mono de nueva colección. Acaba de llegar a tienda, tiene escote en pico, frunces en la cintura para hacer efecto reductor y volumen en los hombros. Se cierra con cremallera en la parte de atrás, es de manga larga y es la opción perfecta y abrigadita para un look de noche de invierno. Puedes encontrarlo en Zara por 39,95 euros y hay tallas desde la XS hasta la XL.

Nuestra segunda opción es la del vestido negro de terciopelo. En este caso sencillo, de corte minimalista; tanto que nos recuerda a los vestidos de los años 90 que tanto les vimos a Kate Moss o a Gwyneth Paltrow. De tirante ancho, vuelo a partir de la cadera y un largo tobillero, cuesta solo 29,95 euros y hay aún más tallas que del mono. También empieza en la XS, pero llega hasta la XXL.

Vestido largo de terciopelo, de Zara.. pinit

Seas de mono o vestido, cualquiera de estas dos opciones son el perfecto fondo de armario para un evento de invierno y ambas se pueden llevar tanto como con botas de tacón como con unos salones.