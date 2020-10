8 oct 2020

Nagore ha cambiado de firma y sí, ha vuelto a acertar. La colaboradora ha vuelto a lucir un look formado por prendas low cost con el que ha triunfado de nuevo. Y esta vez no ha sido de Zara. A pesar de que el vestido oriental que llevó hace unos días ha gustado y mucho, este nuevo modelo le va a hacer la competencia. Y es que es una prenda mucho más ponible y que, como estos tres vestidos de menos de 13 euros de Lefties, es perfecto para llevarlo con botas.

Ahora que ha empezado 'La isla de las tentaciones', los looks de Nagore Robles se han multiplicado y no solo la vemos lucir prendas casual en 'Mujeres y hombres y viceversa', si no que también opta por otras más elegantes para las galas del reality. Y aunque con estos últimos está triunfando, tenemos que reconocer que el último vestido que ha llevado nos encanta porque es perfecto para el día a día. Se trata de un vestido de H&M en tejido de jacquard vaporoso y en un color salmón ideal.

Es un modelo con escote redondo y abertura con corchete oculto arriba, caracterizado por sus mangas cortas abullonadas, fruncido en la cintura que da vuelo a la falda y un volante ancho en el bajo de esta. Además, viene con una combinación de punto con escote de pico y tirantes finos ajustables. La prenda cuesta 59,99 euros y, a pesar de que no es de lo más asequible, nos encanta por lo y ponible favorecedora que es.

La colaboradora optó por la fórmula ganadora del otoño y añadió unas originales botas cowboy blancas y negras de Jeffrey Campbell y un cinturón negro con hebilla ancha de Zara con el que le dio ese punto casual. ¡Nos encanta!