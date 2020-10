20 oct 2020

Hay un boom de faldas midi bonitas. Y nosotras encantadas, cuantas más opciones tengamos, mucho mejor, y si son de nuestras tiendas favoritas -y low cost-, mejor. En Lefties hay un modelo ideal; en Sfera apuestan por el denim y el bajo deshilachado; y las famosas como Nagore Robles o Nuria Roca también lucen sus favoritas en looks perfectos para el otoño. Y con tanta variedad, algunas hasta se repiten, como ha pasado con esta falda de Zara que puedes encontrar en Primark muy parecida. Y precisamente en Primark hemos fichado nuestra última necesidad: una falda midi de gasa con un estampado de cadenas en blanco y negro que no puede ser más bonita. ¡Y no llega ni a 20 euros! Ya tenemos en mente mil y una combinaciones, aunque si no quieres complicarte la vida puedes tomar nota del look que proponen en la firma, con jersey cut out y bolso de tachuelas.

Como siempre que nos adelantan novedades en su redes sociales, no tenemos muchos datos de la falda (composición, tallas...) que aún no han incorporado a su web pero sí está ya a la venta en sus tiendas físicas de casi todos los países del mundo. Por lo menos en España sabemos que la tienen seguro pero no sabemos por cuánto tiempo: todo lo que nos gusta en Primark acaba rompiendo stock. Lo que sí sabemos ya es su precio, 16 euros, una cantidad ínfima si tenemos en cuenta todos los looks elegantes en la que vamos a incluirla. El primero, para el día, tal y como proponen en Primark, con un jersey blanco de punto amoroso que nos permita ir abrigadas. Como calzado, unas botas de cordones serán sus mejores aliadas. Si prefieres transformarlo en un look de noche, puedes ponértela con un top negro y unos zapatos joya de tacón -estos son ideales y también son de Primark-.

El estampado de eslabones es siempre un acierto y si es en una falda midi multiusos como esta, es éxito seguro. Además, al tratarse un print clásico no pasa de moda nunca y se puede convertir en tu mejor prenda de fondo de armario por muy poco. ¡No la dejes escapar!