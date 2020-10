1 oct 2020

Las propuestas de Primark para este otoño vienen cargadas de novedades para todos los gustos y estilos. Desde una combinación imposible de falda 'guatiné y botas de montaña o este conjunto de chaqueta y falda súper barato. Tampoco ha dudado en unirse a la tendencia de los chalecos de punto y ha arrasado con unas sandalias de tacón cómodo. Sin embargo, estas últimas han quedado desbancadas por su último lanzamiento: unos zapatos joya que parecen de lujo.

Parece que el gigante británico ya está poniendo la mirada en los looks navideños con prendas y accesorios de un estilo más festivo. Y entre todas las cosas que han llegado a su nueva colección, han sido unos zapatos que han llamado especialmente nuestra atención y que estamos seguras de que aprobaría la mismísima Carries Bradshaw. Se trata de un stiletto destalonado en color negro que lleva una tira en el empeine con apliques de brillantes plateados. Ideales, ¿verdad?

Ese complemento brillante hace que pase de ser un zapato negro básico a uno que parece de lujo y que puede ser el broche perfecto para un look muy especial. Cuesta tan solo 16 euros y es sin duda un calzado que va a robar el protagonismo a tus looks. Y es que puedes añadirlo a un look de invitada o a un outfit de noche, peor también son ideales para dar ese punto elegante a unos jeans y camiseta o camisa básica. El toque brillantes es muy sutil y elegante por lo que permite sacarle muchas versiones. ¡Nos encantan!