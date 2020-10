16 oct 2020

Llevamos semanas viendo este peto negro en los perfiles de Instagram de las influencers más top. No nos extraña nada. Es una de las prendas que está a medio camino entre la comodidad máxima de los conjuntos de punto y los chándales y los looks urbanos más informales, que pueden tener además un aire a los años 70, la era del peto por excelencia y la década que favorece la tendencia esta temporada. La clave del peto para que favorezca prácticamente de manera generalizada es que se ciña en lo posible a la figura, ya que un exceso de tela puede llegar a achatar la figura de personas no demasiado altas. Nos preguntábamos, ya que es una preda tan democrática, por qué no la encontrábamos en talla grande. Hasta ahora.

Detalle de la cremallera y los tirantes del peto de algodón de Violeta. pinit

La nueva colección de Violeta, la línea de tallas grandes de Mango, incluye un peto negro que iguala o supera todas nuestras expectativas al respecto de esta prenda. Y decimos las supera porque la marca ha tenido la gran idea de cambiar el tejido vaqueros que lucen tantas influencers por un tejido micropana de algodón que, la verdad, mejora el original. El acabado vaquero del algodón tiene una rigidez que a las tallas grandes nos viene fatal: nos conviene evitar textiles que nos abracen, suavemente y sin marcar, la silueta. Justo lo que sí consigue esta micropana.





VER 10 FOTOS Monos denim para no complicarte con tus looks de entretiempo

El peto talla grande de Violeta tiene una silueta 'slim fit' que favorece al máximo. pinit

El peto cumple esta condición y también el ajuste 'slim fit' que vamos buscando para un efecto reductor máximo. Eso sí: va a tener un resultado óptimo en las curvys que tengan una silueta más bien equilibrada: sin demasiadas curvas entre hombros, cintura y cadera. Si tu cuerpo es generoso en las caderas y estrechito de hombros, este tipo de petos te va a impedir marcar cintura. Un daño colateral que no tiene porqué impedirte incorporar un peto a tus looks. Elige uno bien ceñido y combínalo con una blazer ligera. Este de Violeta cuesta 59,99 euros y tiene dos detalles de diseño superiores: la cremallera frontal y los tirantes anchos. Capricho total.