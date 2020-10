22 oct 2020

Todo lo que toca Vicky Martín Berrocal es un éxito de ventas. Sobre todo si es de Zara, ya sean unas botas de lo más originales o un vestido negro mininalista. Pasa lo mismo con su marca de trajes de novia e invitada e, incluso, con su colección de ropa de cama para Carrefour. Ha sido un verdadero éxito de ventas, tanto que con su último lanzamiento agotó existencias en un solo día. Ahora vuelve a la carga con su colección de casa y ha posado en Instagram encima de la cama con un look tan sexy como elegante para estar en casa. Pero además de sus sábanas -que siguen llamando la atención- también ha tenido exitazo su camisa de lunares y, aunque Vicky asegura con gracia que tiene 50 años, nosotras hemos encontrado su clon en Zara que no sabemos si nos durará tanto como a Vicky pero de momento, nos sirve. No hay nada que se le resista al imperio de Amancio.

Tenemos que reconocer que Vicky Martín Berrocal ha combiando muy bien las piezas de su estilismo. Y, de fondo, uno de sus juegos de cama para Carrefour que ahora puedes comprar a mitad de precio; no solo este, la mayoría de los modelos tienen dscuento del 50%.

Pero vamos a centrarnos en la pieza clave del look, la camisa de lunares que puedes usar tanto para estar en casa arreglada y cómoda como para salir a la calle. Vicky sabe que ahora más que nunca es lo que queremos, piezas que nos sirvan para este nuevo estilo de vida casero. No es nueva, pertenece al fondo de armario de la diseñadora pero nosotras hemos encontrado su clon perfecto en Zara. Es de nueva colección, cuesta 25,95 euros y está disponible en todas las tallas desde la XS hasta la XL.

Puedes encontrar un clon de la camisa de lunares de Vicky Martín Berrocal en la nueva colección de Zara por 25,95 euros. pinit

Vicky la ha combinado con un pantalón de raso en color champagne pero si no tienes ninguno en el armario no hace falta que te compres uno, puedes recurrir a un pantalón jogger o de punto que ya tengas. El único requisito imprescindible es que sea cómodo. Una vez más le damos gracias a Vicky por habernos dado uno de los looks más comfy y estilosos del otoño.