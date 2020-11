12 nov 2020

A Eva González no hay pantalones que se le resistan. La presentadora de La Voz presume de tipazo con todos los modelos, ya sean vaqueros pitillo, pantalones de vestir y hasta de rebajas. Se atreve con todo, también con cambio de look de pelo radical. Pero lo que nos interesa hoy es su último estilismo, 100% de sport y más que cómodo para pasear por las calles de su adorada Sevilla, donde hace un tiempo tan bueno que a Eva no le hace falta ni llevar abrigo. Es más, va en mangas de camisa y lo hace de una forma muy original con una de corte masculino, remangada y sobre una camiseta blanca. Nos encanta.

Lo mejor de Eva es que siempre parece que no le ha costado esfuerzo vestirse por la mañana y, en este caso, parece que además le ha robado una prenda a su chico, Cayetano y la ha usado de sobrecamisa que es, por cierto, la prenda estrella de este otoño. Y lo mejor es que ella se la ha llevado a su terreno con una prenda de popelín masculina en lugar de una de pana o cuadro como tanto hemos visto estos meses.

Por eso nos ha gustado tanto la idea y, aunque ella no haya etiquetado la suya (de ahí que sospechemos que es 'robada'), nos hemos dado prisa en buscar una parecida y la hemos encontrado en Zara. Cuesta 22,95 euros y hay tallas desde la XS hasta la XXL aunque esta última está agotada.

Sobrecamisa de popelín azul de corte oversize, de Zara (22,95 euros). pinit

Unos vaqueros de corte recto, con el bajo doblado y rotos en una rodilla, unas zapatillas de deporte de colores y un bolso bandolera negro completan uno de los looks más sencillos y bonitos de la presentadora que estamos deseando copiarle. Eso sí, las que no vivimos en el sur tendremos que añadirle un abrigo al look.