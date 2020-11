20 nov 2020

No te vamos a engañar, nos encanta fichar los looks de las influencer y celebrities, sobre todo si incluyen prendas de nuestras firmas fetiche. Las últimas de las que hemos cogido buenas ideas para hacernos los looks del fin de semana han sido Alba Díaz con sus vaqueros negros y Paula Echevarría, con unos leggings que puedes combinar con todo. Pues bien, ahora vamos a proponerte un look que ha llevado una influencer internacional, Loulou de Saison. Puede que su cara no te suene (no dejes de seguirla en Instagram, te va a encantar), pero lo que no vas a olvidar es su maravilloso outfit que contiene todas las tendencias del invierno. Unas bermudas de efcto piel, unas botas blancas, un bolso acolchado... no le falta detalle. Y lo mejor es que hay opciones en el low cost para reproducirlo de la cabeza a los pies. ¡Toma nota!

Lo primero que vamos a incluir en nuestra lista es el pantalón, de corte bermudas, de piel y a la altura de la rodilla que te vas a poner con todo este invierno. Pruébatelos con una cárdigan amorosa, pero también con una camisa blanca, lo que sí es obligatoria es combinarlos con botas altas. Es, sin duda, la prenda del momento y nosotras hemos elegido ya nuestras bermudas favoritas, este modelo de Massimo Dutti con el largo y corte perfectos para que sienten como un guante. Cuestan 169 euros.

Bermudas de piel de Massimo Dutti (169 euros). pinit

El siguiente punto fuerte del look son las botas. Blancas y de tacón, una tendencia muy años 70 que nos estaba costando incluir en nuestro armario pero que ahora abrazamos con entusiasmo gracias a looks como este. Si nos hemos animado con las plateadas de espejo -que se agotaron, incluso-, ¿cómo no íbamos a hacerlo con unas blancas? Nuestras favoritas están en Zara y tienen un tacón de lo más original, son por encima de la rodilla y tienen un precio de 69,95 euros.

Botas blancas de Zara (69,95 euros): pinit

Y el accesorio sin el que no podemos vivir, el bolso. En la foto vemos al verdadero rey de la temporada, el modelo acolchado y trenzado de Bottega Veneta, Padded Cassette, en color blanco. Pero mientras ahorramos para tener el original, nos conformaremos con este modelo parecido que hemos encontrado en Stradivarius que además está rebajado y se queda en solo 10,39 euros.

Bolso trenzado de las rebajas de Stradivarius (10,39 euros(). pinit

Añade una sencilla camiseta blanca y tu abrigo favorito y ya tienes el mejor look de fin de semana que te podrás poner para cualquier plan.