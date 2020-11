23 nov 2020

Los looks casual de Eva González con prendas low cost como estos pantalones de Zara rebajados nos encantan. La presentadora suele apostar por básicos que todas tenemos en el armario consiguiendo estilismos ideales que acumulan miles de likes como este con camisa masculina y vaqueros. Sin embargo, sus outfits televisivos no se quedan atrás y el último que ha llevado para presentar 'La Voz' te va a sorprender. Y es que Eva ha triunfado con un camisón. Sí, sí, has leído bien. Atenta a como lo ha combinado.

De la mano de su estilista Inma Fernéndez, Eva ha dado una lección de estilo enseñando una manera de reutilizar una prenda lencera en un look de noche. Y es que escogió como protagonista de su look para el programa musical, un camisón de Intimissimi. En concreto, se trata de una enagua o vestido lencero corto de seda en color negro y de tirantes que puedes encontrar ahora en la web de la firma rebajado. Y es que por el Black Friday, Intimissimi ha rebajado algunas de sus prendas entre las que se encuentra este minivestido y que ahora cuesta 47,92 euros.

Un básico que también está disponible en color marfil y nude y que Eva combinó con dos prendas que lo convertían un vestido perfecto para un look de noche Añadió una chaqueta tipo blazer de lentejuelas también negra de Paule Ka que llevaba las solpas satinadas. De esta forma, daba al estilismo ese toque festivo y más elegante, que completó con medias negras de densidad baja y con unas botas a juego de Magrit. Un modelo de tacón fino, punta triangular y caña arrugada que aportaba un aire desenfadado y cañero al look. ¡Guapísima!