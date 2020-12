14 dic 2020

Compartir en google plus

Los conjuntos de punto siguen siendo un imprescindible en el armario de las famosas. Una tendencia de invierno que seguiremos viendo en 2021 entre las nuevas colecciones de nuestras firmas favoritas como Massimo Dutti, H&M, Zara o Mango. Todo gracias a su comodidad, su versatilidad y su faciliaidad para encajar a la perfección en todos los estilos y en todas las figuras.

Eugenia Silva es fan de este tejido, y junto a este jersey barato de Zara y a estos pantalones vaqueros de nueva colección, el total look de punto se ha convertido en una de sus combinaciones favoritas para esta temporada y sobre todo, para un "domingo de sofá infinito". El look de invierno de Eugenia Silva para pasar el día en casa no es otro que una chaqueta de punto ovserize con cierre de botones y cuello pico en color gris Marengo a juego con unpos pantalones de lana anchos y holgados, con bolsillos delanteros y cintura elástica que se adapta a todas las figuras.

Video: Los looks más originales con chaquetas de punto

Dos prendas super ponibles y calentitas que la top model ha combinado con una camiseta básica blanca de tirantes y canalé para darle el toque de contraste perfecto con el que acertar a la primera. Pero lo que más nos gusta de estas dos piezas es que a falta de un look puedes crear tres diferentes luciendo ambas juntas o por separado.

La chaqueta, que está disponible en todas las tallas en la web de Massimo Dutti por 69,95 euros, es perfecta para llevar abierta o cerrada con vaqueros, con leggings, con pantalones de efecto piel, con faldas midi, con monos de manga larga...

En cuanto a los pantalones, nos encantan no solo por lo bien que sientan, también porque funciona fenomenal con otros tipos de cárdigans, con jerséis, con camisas y blusas, con tops ajustados, con blazers, con cazadoras vaqueras, con abrigos masculinos o con plumíferos. Cuestan 69,95 euros y sus bolsillos nos han conquistado. Eso sí, la talla S ya está agotada por lo que puede que no le quede mucho de vida.