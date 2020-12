16 dic 2020

Como cada año por estas fechas, las colecciones del low cost se llenan de propuestas sofisticadas que nos ponen a la altura de las fiestas de diciembre. Vuelven los clásicos: colores metalizados, texturas ricas como el terciopelo y las irresistibles lentejuelas. La pandemia nos va a complicar un poco celebrar entrañables citas de Navidad, Nochevieja y Reyes, pero muchas estamos decididas a vestirnos extraordinariamente también en 'petit comité', para esa cena que vamos a disfrutar en grupos reducidos y en casa. Eso sí: este año nada de negro ni de texturas rígidas. Nos hemos enamorado de un vestido de tul de Zara que, además, luce el color más explosivo e intenso del invierno: el fucsia.

Este año más que nunca necesitamos ese plus de color que obtenemos con el fucsia, porque pretendemos comenzar el año con un look que atraiga decididamente el optimismo. Lo vamos a necesitar no solo para olvidarnos de 2020, sino para remontar 2021. Y, de hecho, el vestido que te proponemos se presta a transformaciones y superposiciones que permiten utilizarlo más allá de las citas nocturnas más sofisticadas. Atenta, porque después de Nochevieja vas a poder convertirlo en un conjunto de espectacular blusa y minifalta con opciones para lucir en horario diurno.

Vestido confeccionado en tul plumeti color fucsia de Zara. pinit

Eso será después, mucho después de haberlo lucido profusamente en Nochevieja y otras fiestas: este vestido merece salir del armario una y mil veces, porque es una preciosidad. Se trata de un diseño confeccionado en tul plumeti con el cuello subido y gran lazo, manga larga transparente y falda adornada con frunces. Como te decíamos, es de la nueva colección de Zara y cuesta 49,95 euros. Te lo aseguramos: no vas a encontrar muchos vestidos más bonitos por ese precio.