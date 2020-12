17 dic 2020

Confirmamos lo obvio: lo genial no está en comprarse ropa constantemente para conseguir looks nuevos, sino saber combinar los básicos de cada temporada con inventiva y originalidad. Por eso, este estilismo totalmente casual de la top británica Saffi Karina se lleva el título de la mejor idea talla grande de la semana. Recurre a prendas que ya tienes en el armario: jogger, sudadera, zapatillas y la omnipresente chaqueta americana de cuadros que se ha convertido en superventas en todas las tiendas del low cost. Pero, cuidado, con una combinación de color ganadora: la coordinación en verde de las zapatillas de Nike y la sudadera. Si te apuntas a este look, no dejes de clonar este detalle.

La chaqeuta larga o abrigo corto de cuadros que lleva Saffi Karina es de Zara. pinit

La chaqeuta larga que lleva Saffi Karina en su look con chándal es, en realidad, un abrigo corto de Zara. Se trata de una prenda confeccionada en tejido mezcla de algodón con un estampado de cuadros vichy pequeño en tonos marrones. El superventas de la temporada. Lleva bolsillos delanteros de plastrón y un cierre cruzado con botones y aún la tienes en todas las tallas (hasta la XXL) en la tienda online. Eso sí: si tallas más allá de la 46 o 48, tendrás que buscar en tallas grandes. Por ejemplo, en H&M.

Americana en bouclé hasta la XXL de H&M. pinit

Ahora mismo no tienes en la colección tallas grandes de H&M ninguna americana de cuadros: están absolutamente agotadas en la colección. Te proponemos en cambio darte una vuelta por H&M, no solo porque tienes joggers negros para curvys baratísimos y sudaderas del color que pretendas coordinar con tus zapatillas favoritas. Además, la colección de invierno aún tiene hasta la XXL (una talla 50 muy justa) una americana en bouclé que encaja perfectamente en el look que queremos clonar. El precio, además, es ajustadísimo: 39,99 euros.