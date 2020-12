24 dic 2020

Como última invitada de el año de 'El Hormiguero', Cristina Pedroche apareció anoche en televisión dándolo todo para presentar el momento en el que se convierte en la absoluta protagonista: las Campanadas. Por séptimo año consecutivo, la presentadora será la encargada de conducir los últimos minutos del año en una cita en la que su look acapara todas las miradas y genera una infinidad de opiniones. Además de las exigencias que ella ha puesto, para este 2020, fue Josie, su estilista, quien nos dio una sola pista de cómo sería. Sin embargo, ha sido ella, ante Pablo Motos, quien ha desvelado algunos de los secretos.

Pedroche quiso entrar por todo lo alto al programa de televisión y escogió un look con el que no pasao para nada desapercibida. Un mono nude de lentejuelas muy ajustado de Jan Taminiau que, como ella dijo, era "como una segunda piel" porque marcaba toda la silueta y dibujaba el cuerpo de una mujer. "Podría ser el vestido de las Campanadas, pero no lo es", confirmó la presentadora luciendo tipazo.

Sin embargo, aunque este look parecía una antesala de lo que sería el vestido de la noche, Cristina confesó: "Es muy contrario a lo que llevo hoy. Este es precioso, muy bonito, igual que el que voy a llevar, pero no es más cómodo". Pablo Motos indagó en el tema para sacar alguna que otra pista más, a lo que la presentadora acabó confesando que es no es un vestido ajustado, que se puede sentar con él y qie podría incluso hacer pis con él. Incluso es una prenda poco exigente en cuanto a medidas, ya que Cristina dijo que si se pasaba comiendo entraría perfectamente en él.

Descartó también la opción de que no hubiera traje y a pareciera desnuda y la posibilidad de salir con 'body painting'. A la pregunta de s llevará brillos, explicó: "Bueno brillos.. Yo lo que quiero dar este año a la gente es brillo, quiero darle luz, esperanza, es un año muy complicado ". ¿Con qué nos sorprenderá este año? Hagan sus apuestas.