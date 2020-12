25 dic 2020

Este año la fiesta es como es: en casa y con nuestro 'grupo burbuja', o sea, con nuestros convivientes. Probablemente ya has decidido no invertir una pequeña fortuna en un look impresionante para Nochevieja y la noche de Reyes, sobre todo si tienes alternativas de otros años en el fondo de armario. Bien, si estás conforme con la decisión. Si eres una 'shopaholic' y prescindir del rito de comprar y estrenar te crea cierta melancolía, tenemos una idea de última hora que tienes que ver. No tendrás que resignarte a lucir pijama de seda o el conocido vestido de terciopelo en la última cena del año. Atenta, porque va de medias.

Detalle de las medias de Calzedonia con brillos que lleva Rocío Osorno. pinit

Algunas influencers se han puesto de acuerdo para recordarnos el tremendo poder seductor de una prenda infravalorada: las medias. Con una inversión mínima puedes lograr un efecto brutal. Tanto como para que el vestido negro de tu fondo de armario recobre el interes perdido. Solo tienes que ver este look de Rocío Osorno: no tendría tanto 'punch' si no fuera por las preciosas 'panties' de Calzedonia, con efecto brillo. Nos gustan.

Medias con dibujo pequeño de rombos, disponibles en Tezenis. pinit

La opción de Rocío Osorno sería, aunque tremendamente brillante, la convencional. Las noches de Navidad son, probablemente, las únicas que se prestan a esta decisión de añadir destellos de pedrería en los accesorios. Sin embargo, para una cena íntima en casa nos quedamos con la propuesta de esta influencer italiana, original y sexy a la vez. Combina un jersey ajustado y suficientemente largo con unas maravillosas medias con dibujo retro de pequeños rombos. Las tienes en Tezenis por 5,99 euros.

Una combinación salvaje: vestido blanco con medias de encaje rojo. pinit

La última idea genial para reactivar un look con las medias es la más atrevida: vestido blanco con unas llamativas medias rojas de encaje. Si te parece demasiado, puedes optar por unos 'panties' de encaje pero en color negro, por ejemplo los de Calcedonia (14,95 euros). Te aseguras de que tu vestido blanco de verano tiene un efecto absolutamente inesperado. Y de lo más salvaje.