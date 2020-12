25 dic 2020

Lo confirmamos: este es probablemente el look más envidiable que le hemos visto a Lucía Rivera en el invierno 2020. Imposible no caer rendidas ante esta combinación de bermudas y botas altas: se ha convertido inmediatamente en nuestro objetivo de clonación número uno. La verdad es que Lucía ha acertado de pleno con la combinación de colores y las capas: la mezcla de negro y gris resulta elegantísima. Sin embargo, tenemos clarísimo que nos gustaría cualquier estilismo que contara con unos pantalones cortos con el espectacular volumen que le confieren esas pinzas. Si también te has quedado prendada, hemos localizado tres diseños del low cost que te van a permitir copiar este look de cabeza a pies. Atenta.

Bermudas con pinzas y vuelta en el bajo de Uterqüe. pinit

Las bermudas que más nos encajan en un look que clone el estilismo de Lucía Rivera son estas de Uterqüe. Funcionan a la perfección en invierno, pues están confeccionadas en una mezcla de algodón bastante contundente (79 euros). Llevan una vuelta en el bajo y un patrón con un ajuste relajado, perfecto para conseguir el efecto volumen que luce el estilismo de la influencer. Desde ya, nuestras favoritas.

Bermudas con pinzas y con un bonito estampado de cuadros de Pull&Bear. pinit

Una segunda opción también en tonos grises lleva un precioso estampado Príncipe de Gales, y las más que necesarias pinzas. Eso sí: el tejido es bastante más fluido y no consigue el mismo volumen que las de Uterqüe. A su favor juega el precio, que es absolutamente accesible: te llevas estos pantalones cortos por 19,99 euros en Pull&Bear.

Bermudas con pinzas de color marrón de Zara. pinit

En Zara tenemos la tercera opción, un diseño de color marrón con el tiro alto y las pinzas de rigor. Las bermudas llevan bolsillos laterales y falsos bolsillos de vivo en la espalda (25,95 euros). Quedarían igual de geniales que las de Lucía Riveracon un look negro con cárdigan marrón.