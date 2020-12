31 dic 2020

Somos adictas a los perfiles de Instagram que le siguen los pasos a las estrellas globales del 'street style', aunque reconocemos que sus looks son más para soñar que para clonar. A veces, sin embargo, nos sorprenden con propuestas de espíritu absolutamente democrático, estilismos sencillos con piezas que, aunque estén firmadas por las grandes marcas, responden a parámetros accesibles (por no decir baratos). Es el caso que nos ocupa: Pernille Teisbaek, la reina del estilo nórdico, convierte un total look vaquero de lo más básico en un paseo de estilo. ¿Cómo? Con un uso inteligentísimo del color. Vamos con el truco.

Jersey con textura esponjosa y de un verde intenso de Asos Design Tall.

En realidad, lo que propone Pernille Teisbaek es sencillo: hackear un básico de los más básicos, el total look vaquero azul, con un estallido de color. Combinar el denim añil con un jersey verde es de lo mejorcito que hemos visto en todo el mes. La nueva colección de Asos tiene un diseño en su colección Asos Design Tall y Asos Design Curve (las tallas grandes) que resulta perfecto: de corte recto, con el cuello subido, ribetes de canalé y una textura esponjosa. Está rebajado de 35,99 euros a 28,75 euros.

Botines de piel de color azul y punta cuadrada de Zara.

El resto del look se dedica a encontrar otro contraste de color lo suficientemente fuerte como para que sea interesante. Pernille Teisbaek lo encuentra con unos zapatos de un azul lavado increíbles. Nosotras te proponemos algo similar, pero no igual: unos botines de piel de Zara de un azul tan intenso o más que el jersey. Llevan la punta cuadrada, tirador trasero y un tacón de seis centímetros (69,95 euros). Atención al último toque: la carcasa del móvil. Es rojo pasión. Casi, casi, las fichas del parchís.