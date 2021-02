5 feb 2021

Sí amiga, parece que las chaquetas de punto van a ser también el imprescindible de la primavera. Pensábamos que la fiebre por esta prenda iba a terminar con el 2020, pero por lo visto sigue siendo un 'must have', algo que desde la redacción celebramos por todo lo alto. ¡Son ideales! Y si todavía no tienes una, pretendes renovar la tuya o simplemente quieres hacerte con una más primaveral, atenta a esta que ha llevado Nagore Robles. Más bonita y más barata que esta de las rebajas de Zara en tres colores y mucho más ponible que esta tan original que fichamos hace unos días.

Nagore, que hace unos días triunfó con un vestido de 8 euros también de Zara, ha vuelto a demsotrar que se le da más que bien encontrar los mejores chollos de los Special Prices del gigante de Inditex. Y lo ha hecho publicando una imagen en su perfil de Instagram en la que aparece luciendo una chaqueta de punto ideal que tiene descuentazo.

Se trata de una chaqueta con cuello redondo, en vez de pico como estamos acostumbradas, en color verde menta. Es una prenda de manga larga tiene un punto calado delicado y un dibujo de ochos que hace que sea algo más diferentes que las lisas que solemos ver normalmente. Tiene cierre de botones y está rebajada de 25,95 euros a 12,99 euros. ¡Chollazo! ¿Y sabes qué es lo mejor? Que está disponible en todas las tallas. Eso sí, tiene pinta de que no por mucho tiempo...

Nos encanta porque es un modelo en un tono pastel que nos hace pensar ya en la primavera y porque es muy fácil de combinar. Solo tienes que hacer como Nagore y añadir tus vaqueros favoritos y triunfar. Además, es lo suficientemente calentita como para vestirla ahora con una camisa o camiseta debajo y para llevarla sin nada cuando empiecen a subir las temperaturas. ¡La queremos!