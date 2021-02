19 feb 2021

Entrando casi en la recta final del invierno, nuestra mente no puede dejar de pensar en el buen tiempo y en esos looks de primavera con ropa que rejuvenece y que es perfecta para lucir a cualquier edad. Así, para que la primavera no nos pille por sorpresa, ya estamos trabajando en la búsqueda de los conjuntos más inspiradores que llevaremos 24/7. Como este de Carmen Lomana con blazer de cuadros o el último que le hemos fichado a una de nuestras influencers de más de 50 años favoritas con tres prendas de la nueva colección de Mango que le vamos a copiar ya mismo.





Grece Ghanem nos ha conquistado con su corte de pelo bob que resta años a las melenas con canas, pero también lo ha hecho con un fondo de armario super estiloso y llamativo al que ha añadido una blusa de rayas, unos vaqueros que adelgazan y que son pura tendencia esta temporada, y las sandalias lilas de tacón cómodo que van a arrasar este 2021.

Una combinación superlativa e ideal para ir a la oficina, para salir a tomar algo o para ir de compras. Todo de la mano de tres prendas que cuestan menos de 30 euros y a las que podremos sacar partido por separado con otras opciones que tengamos en el armario.

La primera de ellas es una camisa de algodón con estampado de rayas y un cuello babydoll que derrocha estilo. También está disponible en color blanco, en todas las tallas, y cuesta 25,99 euros. Nos gusta para combinar con jeans, pero también con pantalones de punto o con faldas midi. ¡Acierto seguro!

Seguimos con la parte inferior, y para los pantalones, la influencer ha elegido el modelo de tiro alto Wideleg, los vaqueros que adelgazan y que estilizan al máximo las piernas por su fórmula perfecta: de cintura ajustada y pernera ancha con el bajo deshilachado. Los encontrarás en la página web de la firma barcelonesa desde la talla 32 hasta la 46 por 29,99 euros.

Y para terminar, el calzado más estiloso de la primavera/verano que va a arrasar de nuevo: unas sandalias lilas de tiras y nudos con tacón cómodo y suela cuadrada. La máxima tendencia que podrás llevar a los 20 y a los 50 con todo tipo de prendas (vestidos, faldas, pantalones de traje, monos...). (29,99 euros).