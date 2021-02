25 feb 2021

Estamos siempre pendientes de esos looks que tienen amplitud generacional: estilismos que puedes encontrar en el armario de una adolescente, una treinteañera o más allá de los 60. Este es, sin duda, uno de ellos, y estamos seguras de que te vas a plantear comprártelo desde ya. No solo porque quita años (comprobadísimo), sino porque tiene todas las ventajas del punto: es cómodo, calentito y lo encuentras en todas las tallas. De hecho, todas las prendas de este look puedes encontrarlas en H&M hasta la XXL o la talla 50. Que no te eche para atrás el tono claro: ahora mismo, toda la luz de este color crema te va a alegrar el día.

Jersey de punto fino de H&M, disponible hasta la talla XXL.

Podemos conseguir todo el look de punto en varios tonos de crema que propone H&M, sin problema de talla. El jersey de punto suave con lana en la trama tiene el largo justo y la textura precisa para no recargar demasiado el outfit. Se trata de un diseño con cuello redondo, hombros caídos y remate de canalé en escote, puños y bajo (19,99 euros).

Pantalón de punto canalé con cinturilla elástica, de H&M.

El pantalón es nuestra prenda favorita con diferencia: se trata de un comodísimo diseño en punto canalé, con la pernera ancha y la cinturilla elástica. Está disponible en la nueva colección de H&M hasta la talla XXL, lleva talle alto y está confeccionado con poliéster reciclado (24,99 euros).

Cárdigan de punto de canalé en color arena, de la nueva colección de H&M.

La chaqueta es fundamental: se suma al efecto tono sobre tono del look con un color arena maravilloso. Se tata de un cárdigan largo en punto de canalé suave con lana en la trama. Modelo de corte relajado con hombros caídos y mangas amplias con puños ceñidos. No lleva cierre y está confeccionada con poliéster reciclado (24,99 euros).

Zapatillas de deporte con suela voluminosa de la nueva colección de H&M.

Rematamos con las zapatillas de deporte con la suela voluminosa y un color en los tonos crema, arena y marrón que necesitamos. Llevan malla y piel sintética con detalles reflectantes, el collarín y ka lengüeta ligeramente acolchados y plantillas en tela de poliéster reciclado. El precio: 39,99 euros.