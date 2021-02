26 feb 2021

Seguro que ya las estás viendo por todas partes: las camisas de rayas se están convirtiendo en una de las prendas estrella de la temporada. Y aunque las nuevas colecciones del low cost proponen diseños mucho más impactantes que nos llaman inevitablemente la atención, la verdad es que al final terminamos eligiendo una de estas camisas por comodidad, versatilidad y capacidad para actualizar y rejuvenecer cualquier look. Es cierto: no todas tienen el mismo poder favorecedor. Su buscas estiizar, no la elijas oversize. Y si el objetivo es quitarte años, prescinde de la versión masculina. Te proponemos otros.

Camisa amarilla a rayas negras de la nueva colección de Zara. pinit

Esta es, probablemente, la camisa de estilo masculino y ajuste oversize más bonita del low cost. De hecho, es la única que nos pondríamos incluso a riesgo de ganar algunos centímetros de volumen (el peligro de la XXL). Lleva un bolsillo de plastrón en el delatero y una pinza en la espalda y cuesta 25,95 euros.

Camisa a rayas rojas y blancas sin mangas de Sfera. pinit

Esta es, probablemente, la camisa más favorecedora de la selección, perfecta para que cualquier estilismo rejuvenezca, al menos, cinco años. Se trata de una actualización del clásico masculino de la nueva colección de Sfera: un diseño a rayas rojas y blancas sin mangas y con hombreras. El precio merece la pena: 29,99 euros.

Espectacular camisa a rayas blancas y azules de Sfera. pinit

Las amantes de la espectacularidad victoriana no van a poder resistirse a este diseño de Sfera, con unas impresionantes mangas globo rematadas con elástico y un gran lazo en el cuello. El tejido a rayas blancas y azules es un sueño (35,99 euros).

Camisa azul a rayas blancas a juego con un minitop, de H&M. pinit

Por último, no podemos dejar de destacar un clásico diseño azul a rayas blancas que propone una combinación con un minitop. Soluciona perfectamente el problema del volumen (H&M, 39,99 euros). Si tienes una talla pequeña, podrás llevar el top encima de la camisa sin problemas. Si luces curvas, podrás llevar la camisa oversize abierta o semiabierta con el top debajo. Siempre queda bien.