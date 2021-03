5 mar 2021

Confirmado. El mejor look para llevar en primavera lo ha encontrado Nuria Roca. Aunque esta propuesta con vaqueros flare de Primark y blazer de Mango nos pareció de lo más estilosa y esta con vestido de H&M y cárdigan de Zara era perfecta y muy romántica, el outfit que ha llevado la presentadora en 'El Hormiguero' les ha ganado la partida. Esta temporada se llevan los estilismos a todo color y estos pantalones wide leg de Zara lo confirman. Nuria, fiel seguidora de las tendencias actuales, se unió a esta moda con unos pantalones amarillos y ahora con un conjunto de flores que nos parece lo más.

Nuria escogió para su regreso al programa de Poblo Motos tras debutar como actriz en la obra de teatro 'La gran depresión', un conjunto de flores de Desigual. Se trata de un estilismo formado por una camisa y unos pantalones de la colección diseñada por M. Christian Lacroix para la firma en la pasada temporada otoño/invierno.

Ambas prendas tienen un llamativo estampado floral en tonos naranjas y amarillos sobre un fondo negro ideal para la primavera. ¿La mala noticia? Que está agotado en la web de la firma. Sin embargo, si te ha gustado tanto como a nosotras, debes saber que en Zalando se encuentra disponible la camisa. Un diseño de manga larga, tejido plisada y lazada al cuello que se encuentra rebajada de 89,95 euros a 44,98 euros.

Nuria optó por sacar la versión más estilizada de este conjunto llevando la camiseta por dentro de los pantalones y añadiendo un cinturón negro. Completó el look con unos botines también negros y consiguiendo así el que es ya uno de los mejores looks de la primavera. No hay nada como lucir el estampado de flores es esa época del año y estas dos prendas son ya unas de nuestras favoritas. Ponle color a tus outfits y triunfarás como Nuria.