13 mar 2021

Nos resulta muy difícil quedarnos solo con una de las dos facetas que más nos gustan de Eugenia Silva. Porque al igual que prestamos mucha atención a su lado beauty y a algunos de sus imprescindibles como esta máscara de pestañas de larga duración o su truco para eliminar la suciedad del cuero cabelludo y lucir una melena sana y bonita a los 40, su armario nos gusta cada día más.

Todo gracias a prendas como esta camisa de algodón o a su última adquisición: unos pantalones acampanados que adelgazan y que son de una firma española que adoran las influencers.

No son los pitillos, ni los wide leg, ni los culotte, ni los flare (aunque se acerquen mucho). La top model ha lucido en Instagram unos pantalones con estampado de flores que se adapta perfectamente a las piernas, creando un efecto estilizador que nos encanta.





Tejido elástico, cómodo y ajustado en la cintura y hasta las rodillas, y pata muy ancha de estilo retro. Estos pantalones setenteros son de Sophie and Lucie, la firma made in Spain que arrasa en Instagram y que tiene en su nueva colección, prendas tan primaverales y favorecedoras como este pantalón de estilo hippie que nos ha hecho soñar con el buen tiempo. Nos encanta porque no solo es pura tendencia. También alarga las piernas y es perfecto para combinar con todo esta temporada.

Tus looks de primavera no se resistirán a estos pantalones acampanados, que nos inspiran tanto para llevarlo con blusa blanca, blazer y mocasines para acudir a la oficina, como con sudadera y zapatillas para ir cómoda en todo momento sin perder el estilo o con sandalias de tacón y un top de tirantes en cuanto llegue el verano. Sin duda... ¡La mejor compra del 2021!