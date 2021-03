22 mar 2021

La primavera ya ha llegado y el buen tiempo no tardará en hacerlo. ¿Tienes tu armario preparado? Esperamos que sí, y si no aquí estamos nosotras para darte ideas para que tus estilismos de temporada sean impecables. Especialmente en lo que se refiere a una de las prendas en la que menos pensamos, pero que es tan importante como las demás, la cazadora, esa prenda ligera de abrigo que nos va a resolver más de una tarde y una noche en la que refresque. Y después de encontrar a la compañera perfecta para todos tus pantalones de talle alto con la cazadora cropped y dejar claro que la cazadora que te puedes poner con todos tus looks es la bomber negra ahora hemos encontrado en Mango la cazadora diferente y primaveral que tanto estás buscando. Y solo la venden en su tienda online.

Porque ni todos los estilismos tienen que depender de tu cazadora vaquera ni debes pensar únicamente en ella a la hora de preparar tus looks de temporada, la firma catalana ha lanzado esta prenda en el tono perfecto para combinarlo con cualquier falda o pantalón de temporada, que viene con la versión más rústica del diseño tendencia del momento.

Y es que Mango también ha apostado por el diseño bomber para la cazadora que acaba de incluir en su catálogo, que llega en color mostaza.

De diseño recto y con cuello de solapa. Viene con mangas largas acabadas en puños elásticos. Con cierre de cremallera en el frontal, tiene bolsillos al bies en los laterales.

El bajo de esta bonita cazadora, que vas a poder combinar a la perfección con tus vaqueros favoritos, es elástico. Y puedes comprarla solo en su web por 59,99 euros, donde estará disponible próximamente entre las tallas XS y L.