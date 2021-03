23 mar 2021

Compartir en google plus

Si aún no has relegado al fondo de tu armario los plumíferos y los abrigos de lana, estás a punto de hacerlo. La primavera se anuncia ya con días cada vez más largos y soleados y la gabardina ligera y el trench se convierten en la prenda de abrigo más práctica y cómoda. Nada en contra: nos encanta recurrir a estos diseños súper clásicos, sobre todo en sus formatos más idiosincráticos (a ser posible, en color arena). Eso sí: nos interesa actualizar el trench con un toque de contemporaneidad que tiene que ser, sí o sí, el contraste. Pista: con unas sandalias track.

El trench puede ser el diseño más tradicional que tengamos muchas en el armario. Por eso, una primera manera de buscar el contraste que lo traiga al siglo XXI es combinarlo con zapatillas de deporte. No tienes que hacer grandes cambios en tu look: puedes limitarte a los vaqueros y camisa básicos que te acompañan siempre. Pero ese toque con un accesorio deportivo basta para convertir un look previsible en otro más actual.

Sandalias de tiras con suelas treck de la nueva colección de H&M. pinit

Sin embargo, nuestra opción favorita nos la muestra Sincerely Jules y, la verdad, hay que atreverse, pero el resultado es brutal. La influencer recurre a unas impactates sandalias track de la nueva colección de primavera de Chanel: directamente fantásticas. Por suerte, la nueva colección de H&M propone unas sandalias muy similares, con el mismo color negro en la piel guateada y la misma suela potente (34,99 euros). Quedan fantásticas con el vaquero, la camisa y el trench, que resulta inmediatamente sofisticado. Es un giro atrevido, sí, pero aún puedes llevarlo un poco más allá: llevarlas con calcetinas blancos.