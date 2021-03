24 mar 2021

Si estás pensando en reducir tu gasto en moda o si, sencillamente, te apetece aprender a maximizar el valor de la ropa que ya tienes en el armario, este truco de estilo te viene como anillo al dedo. De hecho, es perfecto para darle más vida a looks con los básicos más básicos de tu ropero: los vaqueros rectos que no pasan de moda, tu camiseta blanca de cabecera y esa blazer que no te quitas. La verdad es que puedes tirar de este recurso con cualquier combinación de prendas clásicas, porque siempre va a convertirlas en algo interesante. No le damos más vueltas: te aconsejamos hacerte con uno o varios diseños en verde neón. Ese punto de luz le va a dar una vida impresionante a tus estilismos básicos.

Jersey en un tono verde neón de Dr. Denim, disponble en Asos. pinit

Nuestro primer objetivo es una camiseta, jersey o top verde neón que nos permita animar cualquier prenda oscura o básica, ya sea una blazer, una gabardina o trench o un abrigo. Este jersey nos parece perfecto y, además, está rebajado en Asos. Se trata de un diseño de la firma Dr. Denim que costaba 63,99 en la tienda multimarca, y ahora sale por 44,99 euros.

Top verde neón de la colección deportiva de Asos, Asos 4505. pinit

Tenemos una alternativa de lo más útil en las colecciones deportivas: este top verde neón pensado para hacer ejercicio va perfecto con cualquier blazer gris que tengas ya en el armario. Se trata de un top cropped de manga larga con gran escote de la colección deportiva de Asos, Asos 4505. Lo tienes, también, en rebajas: costaba 24,99 euros, pero te lo llevas por 7,20 euros.

Sandalias de tacón verde neón con tiras transparentes de Truffle Collection. pinit

Imprescindible encontrar unos zapatos verde neón, porque le van a dar el toque de alta moda que necesita cualquier vaquero. H&M tuvo hace nada unas sandalias con tacón en su colección Science Story que duraron menos de un día en tienda: el furor por encontrar accesorios verde neón es brutal. Estas sandalias de tacón con tiras transparentes son de Truffle Collection y están rebajados en Asos: costaban 46,99 euros y te las llevas por 18,65 euros.

Cinturón verde neón de Vanzetti, disponible en la tienda multimarca Zalando. pinit

Considera cien por cien la posibilidad de hacerte con un accesorio mínimo como este cinturón verde neón. Se trata de un detalle bastante discreto, pero que puede propulsar muchísimo cualquier look. Este cinturón de piel cien por cien es un diseño de la firma Vanzetti que puedes encontrar en Zalando por 29,95 euros.

El capricho de la selección: un bolso de mano cuadrado verde neón. pinit

Por supuesto, el accesorio estrella también puede ser una opción para añadir este toque verde neón que estamos buscando. Este diseño que te proponemos no es lo que se dice barato, pero tiene muchísimo potencial Se trata de un bolso de mano cuadrado de la firma Tasche, disponible en la tienda multimarca Zalando por 79,95 euros. Esperamos que pronto podamos verlo en rebajas, la verdad...

Riñonera verde neón disponible en la tienda multimarca Zalando. pinit

Por suerte, tenemos una alternativa también de Zalando que nos gusta tanto o más. En realidad, es un diseño versátil: sirve tanto de cinturón como de bolso. Se trata de esta riñonera verde neón de la firma MyMo que tiene una rebaja del 6%: costaba 59,95 euros, pero te la puedes llevar a casa por 56,65 euros.