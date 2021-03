29 mar 2021

Es cierto lo que explican los expertos en estilo: no se trata de la ropa, sino de las personas. Si en tu personalidad y lenguaje corporal manda la timidez, así llevarás la ropa. Si domina la armonía y la delicadeza, comunicarás elegancia. Y si proyectas sexy, todo tu armario lo será. Es lo que le ocurre a Alba Díaz, aunque estamos seguras de que el look que nos propone es capaz de sacar el lado sexy de la persona más tímida. Nos gusta porque no es ninguna locura, al contrario: consta de solo dos prendas totamente básicas. Igual y hasta ya las tienes en el armario, porque son un vaquero ajustado de tiro alto y un cárdigan corto o cropped. Funcionan como un tiro. Sobre todo la chaqueta de punto.

Cárdigan de manga corta y escote de pico recién llegado a Zara.

Nos encanta la manera en que Alba Díaz sustitye la recurrente camiseta por un cárdigan, una prenda utilisima para adaptarse a los cambios de temperatura de la primavera. Su chaqueta de punto tiene un grosor más otoñal, pero ya encontramos en las colecciones de primavera punto ligero perfecto para esta época. En la nueva colección de Zara encontramos un cárdigancropped de manga corta ideal para llevar con vaqueros claros, como hace Alba. Acaba de llegar a tienda (19,95 euros).

Cárdigan de punto 'pointelle' y manga francesa de Zara.

No tenemos por qué quedarnos en el esquema de color que nos propone Alba Díaz. De hecho, la nueva colección de primavera de Zara incluye un cárdigan cropped en color azul perfecto para llevar con los clásicos vaqueros azules (con tus favoritos). Se trata de un cárdigan en punto 'pointelle' con cuello redondo (17,95 euros) y rematada con unas ondas preciosas.

Cárdigan de rayas marineras de la nueva colección de Zara.

Este cárdigan cropped de Zara, también confeccionado en el fresquísimo punto 'pointelle', nos parece imprescindible, porque tiene el estampado de rayas marineras que no pasará de moda jamás. Además, lo puedes llevar con cualquier pantalón: de tela, de algodón, vaqueros... Siempre, siempre irás perfecta con este cárdigan (25,95 euros).

Cárdigan de punto con manga corta y largo cropped de Zara.

Por último, tenemos que mostrarte este cárdigan cropped de la nueva colección de primavera de Zara porque es espectacular. La combinación de colores nos encanta porque tiene un estilo entre infantil y cuqui fantástico. Te la llevas a casa por 25,95 euros y, te lo aseguramos, no te vas a arrepentir. Es de lo más sexy.